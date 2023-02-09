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16:56 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Франции Макрон назвал сроки принятия МОК решения об участии россиян в ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) летом примет решение относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Источник: AP 2022

Об этом он сообщил в четверг журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

«Решение [о допуске российских спортсменов] ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», — цитирует Макрона ТАСС.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее выступила против участия российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, однако предложила им соревноваться за команду беженцев. За десять дней до этого она заявила, что россияне имеют право на участие в Играх-2024.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

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