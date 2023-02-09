Глава МОК призвал Украину не угрожать бойкотом Олимпиады из-за России

Гутцайт 3 февраля заявил, что не исключает возможности бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае, если российским и белорусским спортсменам будет разрешено вернуться на международные спортивные арены. Также чиновник сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже конкретно не обсуждалось. Поэтому ваше (Гутцайта) письмо коллегам из национальных олимпийских комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно. Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», — цитирует заявление Баха Рейтер.