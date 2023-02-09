Глава МОК призвал Украину не угрожать бойкотом Олимпиады из-за России

Гутцайт 3 февраля заявил, что не исключает возможности бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае, если российским и белорусским спортсменам будет разрешено вернуться на международные спортивные арены. Также чиновник сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.
«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже конкретно не обсуждалось. Поэтому ваше (Гутцайта) письмо коллегам из национальных олимпийских комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно. Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии», — цитирует заявление Баха Рейтер.
Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого президент МОК Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По его мнению, «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».