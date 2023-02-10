Чехия не будет бойкотировать Игры в Париже, но против участия в них России

По словам Липавского, в пятницу состоялось совещание с участием руководства Национального олимпийского комитета Чехии (НОК), Национального спортагентства и МИД. Все они единодушно пришли к выводу о том, что Игры-2024 бойкотировать нельзя, но необходимо добиваться от МОК, чтобы он изменил свое решение о допуске на Игры спортсменов из РФ и Белоруссии.
«Конечно, я не думаю, чтобы мы шли путем каких-ибо бойкотов. Во время холодной войны Москва показала, как этого не делать. Спортсмены всю свою карьеру посвящают участию в Играх. Олимпиада связана с определенными идеалами, а российская сторона полностью растоптала их. На Украине погиб 231 спортсмен и тренер. Россия нарушила принцип олимпийского мира. Семьдесят процентов российских спортсменов — военнослужащие», — заявил глава чешского МИД.
В свою очередь, глава НОК Чехии Иржи Кейвал заявил, что он не видит повода для того, чтобы что-либо менять в связи с действующими антироссийскими санкциями.
«Мы поддерживаем действующие санкции (против РФ) и не видим повода что-либо в них менять. В этом мы едины. Важно предотвратить использование Олимпийских игр для российской пропаганды», — заявил Кейвал.
Исполком МОК в конце января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Глава МОК Томас Бах позднее, в феврале, в письме на имя министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайт заявил, что члены спортивного сообщества в большинстве своем с крайним прискорбием воспринимают попытки Украины оказать на них давление из-за возможного допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.