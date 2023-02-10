Чехия не будет бойкотировать Игры в Париже, но против участия в них России

По словам Липавского, в пятницу состоялось совещание с участием руководства Национального олимпийского комитета Чехии (НОК), Национального спортагентства и МИД. Все они единодушно пришли к выводу о том, что Игры-2024 бойкотировать нельзя, но необходимо добиваться от МОК, чтобы он изменил свое решение о допуске на Игры спортсменов из РФ и Белоруссии.

«Конечно, я не думаю, чтобы мы шли путем каких-ибо бойкотов. Во время холодной войны Москва показала, как этого не делать. Спортсмены всю свою карьеру посвящают участию в Играх. Олимпиада связана с определенными идеалами, а российская сторона полностью растоптала их. На Украине погиб 231 спортсмен и тренер. Россия нарушила принцип олимпийского мира. Семьдесят процентов российских спортсменов — военнослужащие», — заявил глава чешского МИД.

В свою очередь, глава НОК Чехии Иржи Кейвал заявил, что он не видит повода для того, чтобы что-либо менять в связи с действующими антироссийскими санкциями.

«Мы поддерживаем действующие санкции (против РФ) и не видим повода что-либо в них менять. В этом мы едины. Важно предотвратить использование Олимпийских игр для российской пропаганды», — заявил Кейвал.

Исполком МОК в конце января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Глава МОК Томас Бах позднее, в феврале, в письме на имя министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайт заявил, что члены спортивного сообщества в большинстве своем с крайним прискорбием воспринимают попытки Украины оказать на них давление из-за возможного допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.