В Польше предложили создать олимпийскую «сборную беженцев» из России

«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом», — сказал Бортничук.
«Мы предложили, … чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страну из который кто-то происходят, создать сборную беженцев», — отметил он.
При этом Бортничук уточнил, что в данной сборной по его представлению будут выступать противники официальных властей России и Белоруссии. «Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко», — сказал он.
«Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», — заключил министр.
Исполком Международного олимпийского комитет (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в ответ заявил, что призывает МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в любом виде, пока идет спецоперация. Также украинская сторона угрожала бойкотом Олимпиады в Париже.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.