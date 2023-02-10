В Польше предложили создать олимпийскую «сборную беженцев» из России

«Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом», — сказал Бортничук.

«Мы предложили, … чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страну из который кто-то происходят, создать сборную беженцев», — отметил он.

При этом Бортничук уточнил, что в данной сборной по его представлению будут выступать противники официальных властей России и Белоруссии. «Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко», — сказал он.

«Я считаю, что это может быть интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом и позволит МОК сохранить лицо в этой ситуации», — заключил министр.

Исполком Международного олимпийского комитет (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в ответ заявил, что призывает МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в любом виде, пока идет спецоперация. Также украинская сторона угрожала бойкотом Олимпиады в Париже.