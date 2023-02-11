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11:55 (мск), источник: Sport24

Норвежский министр: В России нет разницы между спортом и политикой, любое спортивное достижение — пропаганда

Министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттебергстуен выступила против того, чтобы российские спортсмены были допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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Международный олимпийский комитет (МОК) предложил рассмотреть вопрос об участии спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

В пятницу в онлайн-режиме состоялась встреча, участниками которой стали министры спорта более 30 стран. На ней обсуждался допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Также к участниками саммита обратился президент Украины Владимир Зеленский.

«Странно и провокационно со стороны МОК играть с идеей о том, чтобы снова допустить российских спортсменов. В российском контексте нет разницы между спортом и политикой, и любое спортивное достижение — чистая пропаганда. Нейтралитет невозможен. Это тупик.

Несколько стран высказались о том, что, если сейчас МОК допустит российских спортсменов, это вызовет такую бурную реакцию, что они будут обсуждать бойкот. Этого никто не хочет, но теперь ответственность лежит на МОК.

Что касается Франции, то они были более осторожны, чем мы, все-таки Олимпиада пройдет у них. Они были согласны с нами, но призывали не обсуждать бойкоты. Пока рано об этом думать о бойкоте.

Надеюсь, МОК теперь понимает, с чем они играют с точки зрения эмоций и реакций», — цитирует Треттебергстуен VG.

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