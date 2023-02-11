Норвежский министр: В России нет разницы между спортом и политикой, любое спортивное достижение — пропаганда

«Странно и провокационно со стороны МОК играть с идеей о том, чтобы снова допустить российских спортсменов. В российском контексте нет разницы между спортом и политикой, и любое спортивное достижение — чистая пропаганда. Нейтралитет невозможен. Это тупик.



Несколько стран высказались о том, что, если сейчас МОК допустит российских спортсменов, это вызовет такую бурную реакцию, что они будут обсуждать бойкот. Этого никто не хочет, но теперь ответственность лежит на МОК.



Что касается Франции, то они были более осторожны, чем мы, все-таки Олимпиада пройдет у них. Они были согласны с нами, но призывали не обсуждать бойкоты. Пока рано об этом думать о бойкоте.



Надеюсь, МОК теперь понимает, с чем они играют с точки зрения эмоций и реакций», — цитирует Треттебергстуен VG.