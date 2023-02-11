Матыцин счел идею о создании «сборной беженцев» на Олимпиаде-2024 попыткой унизить российских спортсменов

«Это говорит об уровне культуры соответствующего пана. И его желании внести раскол в единство спорта, нарушить все принципы и унизить спортсменов. Но этим он унизил себя, а не тех, в адрес кого он обращался», — приводит ТАСС слова Матыцина.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

10 февраля министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене сообщила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

В тот же день министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук выступил с предложением создать «сборную беженцев», членами которой могли бы стать российские и белорусские спортсмены, которые являются диссидентами. По мнению политика, это предложение позволяет достигнуть приемлемого для всех сторон компромисса.