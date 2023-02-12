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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК призвал политиков не вмешиваться в вопрос допуска атлетов России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет.

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Источник: РИА "Новости"

25 января исполком Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать спортсменов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. МОК обсуждает механизмы участия россиян с международными федерациями. В пятницу на международном саммите министров спорта 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.

«Мы видели на Открытом чемпионате Австралии, что украинская теннисистка (Катерина Байндль) играет с нейтральным игроком с российским паспортом (Камиллой Рахимовой). Мы видели белорусскую теннисистку (Арину Соболенко) с нейтральным статусом, которая даже выиграла Открытый чемпионат Австралии. Так почему же это не может быть возможно в бассейне или в зале? Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня», — цитирует VG заявление Баха, сделанное им в воскресенье во время чемпионата мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле.

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