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13 февраля, источник: Коммерсантъ

Der Spiegel: МОК рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно порекомендовал национальным комитетам тех стран, которые не хотят участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024, не допустить подписания соответствующей декларации. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel. Письмо МОК было за подписью директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймса Маклеода.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что он не подписывает декларацию, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение Олимпийского движения», — говорится в письме.

Немецкая конфедерация олимпийских видов спорта сообщила, что подобного письма не получала, передает немецкая Suddeutsche Zeitung (SZ). В Норвежской спортивной конфедерации также сообщили, что Норвегия не получила это письмо, передает норвежская Dagbladet.

В пятницу политики более чем из 30 стран согласились выступить против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Среди этих стран — США, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Великобритания, Франция и др., сообщает SZ. Решение ожидается к концу этой недели.

МОК, рекомендовавший после начала военной операции отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, теперь обсуждает возможность их возвращения, но при ряде условий.

В случае участия России в Играх в Париже Украина заявила об их возможном бойкоте, с таким же заявлением выступила Польша.

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