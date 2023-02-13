Der Spiegel: МОК рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России на ОИ-2024

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что он не подписывает декларацию, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение Олимпийского движения», — говорится в письме.

Немецкая конфедерация олимпийских видов спорта сообщила, что подобного письма не получала, передает немецкая Suddeutsche Zeitung (SZ). В Норвежской спортивной конфедерации также сообщили, что Норвегия не получила это письмо, передает норвежская Dagbladet.

В пятницу политики более чем из 30 стран согласились выступить против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Среди этих стран — США, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Великобритания, Франция и др., сообщает SZ. Решение ожидается к концу этой недели.

МОК, рекомендовавший после начала военной операции отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, теперь обсуждает возможность их возвращения, но при ряде условий.