Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Барселона
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Зальцбург
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Брага
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Динамо М
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Куньлунь
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Нант
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Партизан
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Андерлехт
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
50
Хоккей. НХЛ
17.02
Вашингтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
17.02
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
17.02
Коламбус
Виннипег
Хоккей. НХЛ
17.02
Нэшвилл
Бостон
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Ак Барс
03
Хоккей. НХЛ
17.02
Сент-Луис
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
17.02
Калгари
Детройт
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
24
Хоккей. НХЛ
17.02
Вегас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
17.02
Сиэтл
Филадельфия
Все события
18:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша подтвердила готовность бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян

Польша готова бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже в случае участия в соревнованиях России и Белоруссии, если Международный олимпийский комитет (МОК) не учтет позицию Варшавы по этому вопросу. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Ранее о необходимости такой меры говорил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

Наверх
Источник: Коммерсантъ

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК», — сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем он подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года, которые пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. По его словам, Россия и Белоруссия не будут допущены даже в нейтральном статусе.

После начала спецоперации в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. С начала 2023 года МОК допустил возвращение спортсменов из этих стран на соревнования при ряде условий: участие в нейтральном статусе только тех, кто не выражал публичную поддержку действий российской власти в ходе спецоперации.

Несколько стран выступили с критикой позиции комитета. Так, за недопуск России и Белоруссии на Олимпийские игры выступили 35 стран, в том числе США, Германия, Австралия и Польша. Страны Прибалтики и Польша направили в МОК совместное заявление, назвав предлагаемые послабления «оправданием политических решений» властей России и Белоруссии. Украинская сторона пригласила президента МОК Томаса Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. Томас Бах раскритиковал политиков за вмешательство в спортивные соревнования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин показал живым ранее убитого кувалдой бойца «Вагнера»
НАТО обозначило новую цель, отодвинув Украину на второй план
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь