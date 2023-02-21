МОК сделал уточнения, касающиеся нейтрального статуса для допуска россиян на ОИ-2024

— Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об ОИ-2024.

Могут ли потенциально российские и белорусские спортсмены быть на ОИ-2024?

— Мы не можем строить догадки по этому вопросу, даже не зная, будет ли сделан первый шаг. Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.

Как термин «нейтральные и индивидуальные» может применяться к командным видам спорта?

— Это является частью обсуждений на этапе изучения. Однако ясно то, что нейтральные спортсмены не могут ассоциировать себя с флагом, гимном, цветами или какой-либо идентификацией своих стран и НОК.

Каковы критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает СВО?