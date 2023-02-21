МОК сделал уточнения, касающиеся нейтрального статуса для допуска россиян на ОИ-2024

— Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об ОИ-2024.
Могут ли потенциально российские и белорусские спортсмены быть на ОИ-2024?
— Мы не можем строить догадки по этому вопросу, даже не зная, будет ли сделан первый шаг. Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.
Как термин «нейтральные и индивидуальные» может применяться к командным видам спорта?
— Это является частью обсуждений на этапе изучения. Однако ясно то, что нейтральные спортсмены не могут ассоциировать себя с флагом, гимном, цветами или какой-либо идентификацией своих стран и НОК.
Каковы критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает СВО?
— Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.