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14:45 (мск), источник: ТАСС

МОК: резолюция Европарламента противоречит объединяющей миссии Олимпийских игр

В резолюции говорится, что с осуждением МОК выступили 444 депутата Европейского парламента.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление российским и белорусским спортсменам возможности отобраться на Игры 2024 года в Париже находится в противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству. Об этом говорится в заявлении МОК, предоставленном ТАСС во вторник.

«Сначала следует уточнить, что нет решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже, проводится исследование первичной концепции условий участия, никакого решения принято не было, — говорится в заявлении. — К сожалению, Европейский парламент не принимает во внимание и не рассматривает серьезные опасения, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Кроме того, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству и Олимпийской хартией, одобренной Европейским союзом и его государствами-членами».

В субботней резолюции Европарламента говорится о том, что с осуждением МОК выступили 444 депутата, против высказались 26, 37 — воздержались. Законодатели призвали 27 стран ЕС и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил свое решение.

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