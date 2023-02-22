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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Эстонии призвали запретить России участие в Олимпиаде

ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Парламент Эстонии в среду призвал к запрету на участие спортсменов России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщила пресс-служба парламента.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Парламент осуждает попытки позволить спортсменам, представляющим режимы России и Белоруссии, участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх в нарушение принципов Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

По мнению эстонских парламентариев, Международный олимпийский комитет не может сохранять нейтралитет в отношении действий РФ на Украине. «Прикрывать вышеупомянутые преступления олимпийским флагом — аморально и непозволительно», — указано в заявлении.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

В понедельник правительства более 30 стран, включая Австралию, США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию, обратились к МОК с просьбой уточнить определение формулировки «нейтралитет» в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с их возможным допуском к Играм 2024 года в Париже, а также выступили против их участия в Олимпиаде.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях. По информации Spiegel, МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступающей против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до Игр 2024 года.

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