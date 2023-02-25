Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам

В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша. Документ подписали во время встречи представителей стран с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом.

«Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены», — сказано в декларации.

20 февраля сообщалось, что около 30 стран направили МОК письмо против возвращения российских спортсменов на соревнования. Уточнялось, что позиция по этому вопросу не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в турнирах.