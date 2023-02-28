Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Кремонезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Торино
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Чикаго
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Вегас
30
Хоккей. НХЛ
1.03
Оттава
Детройт
Хоккей. НХЛ
1.03
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Ванкувер
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Бостон
23
Хоккей. НХЛ
1.03
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Детройт
62
Все события
12:14 (мск), источник: Sports.Ru

РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.

Наверх
Источник: AP 2022

Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».

«РУСАДА представляет “Антидопинговый словарь” — определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.

Защищенное лицо — спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила:

  • не достигло возраста шестнадцати лет;
  • не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не принимало участия в каком-либо международном спортивном мероприятии в открытой категории;
  • по причинам, не связанным с возрастом, является недееспособным или ограниченно дееспособным, согласно применимому национальному законодательству", — говорится в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь