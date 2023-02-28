РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»

Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».

«РУСАДА представляет “Антидопинговый словарь” — определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.