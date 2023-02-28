РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.
Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».
«РУСАДА представляет “Антидопинговый словарь” — определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.
Защищенное лицо — спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила: