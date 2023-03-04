Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде

Заседание исполкома ANOCA прошло в субботу в Нуакшоте (Мавритания).
«Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в сообщении ANOCA.
Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация «присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха».
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.