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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийские комитеты Африки выступили за участие россиян в Олимпиаде

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступили за участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

Заседание исполкома ANOCA прошло в субботу в Нуакшоте (Мавритания).

«Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в сообщении ANOCA.

Глава ANOCA Мустафа Берраф отметил, что организация «присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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