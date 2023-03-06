Французские СМИ: 72% французов поддерживают участие российских спортсменов в Олимпиаде
Французская газета L'Equipe сообщила результаты опроса населения об Олимпиаде в Париже (2024), которое проводила компания Odoxa.
Французская газета L'Equipe сообщила результаты опроса населения об Олимпиаде в Париже (2024), которое проводила компания Odoxa.
Отмечается, что 72% опрашиваемых высказались за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.
Только 28% считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под флагом России, а 44% — что россияне должны выступать под нейтральным флагом.