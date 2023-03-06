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10:42 (мск), источник: Sport24

Французские СМИ: 72% французов поддерживают участие российских спортсменов в Олимпиаде

Французская газета L'Equipe сообщила результаты опроса населения об Олимпиаде в Париже (2024), которое проводила компания Odoxa.

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Источник: Sport24

Отмечается, что 72% опрашиваемых высказались за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

Только 28% считают, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать под флагом России, а 44% — что россияне должны выступать под нейтральным флагом.

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