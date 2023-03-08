Украина потребует от МОК сохранить рекомендацию по отстранению россиян

«Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету с требованием оставить действующей рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета от 28 февраля 2022 относительно недопуска спортсменов России и Белоруссии к международным соревнованиям», — говорится в сообщении на сайте комитета.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные турниры в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.