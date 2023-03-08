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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украина потребует от МОК сохранить рекомендацию по отстранению россиян

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований, заявили в среду в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету с требованием оставить действующей рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета от 28 февраля 2022 относительно недопуска спортсменов России и Белоруссии к международным соревнованиям», — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным НОК, подписание документа состоится в четверг, 9 марта.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные турниры в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

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