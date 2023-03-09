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15:55 (мск), источник: Sport24

Канадские олимпийцы призвали не допускать Россию и Белоруссию на Олимпиаду в Париже

Группа из 42 бывших канадских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, призвала не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Источник: AP 2022

В своем письме канадские олимпийцы осудили Олимпийский комитет Канады (COC) за поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.

«Мы осуждаем недавние публичные заявления COC в поддержку “исследования пути” для выступления российских и белорусских спортсменов в качестве “нейтральных” на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Открытие двери для “нейтрального” российского и белорусского участия посылает сигнал о том, что COC больше не обеспокоен ситуацией на Украине. Не следует рассматривать возможность участия российских или белорусских спортсменов в Олимпийских играх до тех пор, пока Россия полностью не уйдет из Украины», — говорится в письме, текст которого опубликовал Reuters.

Среди подписантов оказались трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Вертью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею Хейли Уикенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт.

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