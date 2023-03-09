Канадские олимпийцы призвали не допускать Россию и Белоруссию на Олимпиаду в Париже

«Мы осуждаем недавние публичные заявления COC в поддержку “исследования пути” для выступления российских и белорусских спортсменов в качестве “нейтральных” на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Открытие двери для “нейтрального” российского и белорусского участия посылает сигнал о том, что COC больше не обеспокоен ситуацией на Украине. Не следует рассматривать возможность участия российских или белорусских спортсменов в Олимпийских играх до тех пор, пока Россия полностью не уйдет из Украины», — говорится в письме, текст которого опубликовал Reuters.