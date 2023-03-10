Сейм Литвы призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

«Сейм… принял резолюцию, в которой обращается к парламентам всех стран мира и предлагает выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международные соревнования, в том числе с нейтральным флагом», — говорится в сообщении на сайте сейма.