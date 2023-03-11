Стало известно о хитрости Британии для недопущения России на Олимпиаду

Министр культуры Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с возможным смягчением запрета, отмечает издание.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели “нейтралитета” не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям», — говорится в письме главы британского Минкульта.

25 февраля шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша.