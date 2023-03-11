Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Ливерпуль
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Акрон
КАМАЗ
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Торпедо
Урал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Факел
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Осер
Ренн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Детройт
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Осасуна
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
12.03
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Анахайм
13
Хоккей. НХЛ
12.03
Каролина
Вегас
Хоккей. НХЛ
12.03
Коламбус
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
12.03
Монреаль
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.03
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.03
Торонто
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.03
Флорида
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.03
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Чикаго
ОТ
43
Все события
10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о хитрости Британии для недопущения России на Олимпиаду

Официальный Лондон попросил крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских спортсменов на соревнования. О хитрости властей Великобритании стало известно газете Guardian.

Наверх
Источник: AP 2022

Министр культуры Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с возможным смягчением запрета, отмечает издание.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели “нейтралитета” не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям», — говорится в письме главы британского Минкульта.

25 февраля шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Названы самые богатые спортсмены в истории
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь