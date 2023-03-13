Южная Корея отказалась от идеи проведения Олимпийских игр совместно с КНДР

При этом, политик сообщил, что южнокорейская столица будет подавать заявку на проведение Игр‑2036.

«Я полагаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из‑за непредсказуемости межкорейских отношений», — заявил О Сэ Хун в интервью Reuters.

Напомним, письмо с предложением о совместном с КНДР проведении летних Олимпийских игр-2032 было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) в 2021 году, однако в итоге данное право получил австралийский Брисбен.