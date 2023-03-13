Комиссия спортсменов олимпийских комитетов Африки выступила за допуск россиян к Играм-2024

ТАСС, 13 марта. Члены комиссии спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно выступили за допуск россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ANOCA.

Решение комиссии спортсменов было высказано на форуме в Алжире. В мероприятии приняло участие более 100 представителей 50 комиссий спортсменов Национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Африки. Комиссия спортсменов ANOCA поддержала заявление исполнительного комитета организации, которое было озвучено на заседании 4 марта в Нуакшоте (Мавритания), тогда члены комитета также единогласно высказались за допуск россиян и белорусов к Играм.