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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минск призвал остановить дискриминацию спортсменов

Минск призвал Межпарламентский союз помочь остановить дискриминацию спортсменов Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский заявил, что парламентарии разных стран мира могли бы обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить дискриминацию белорусских спортсменов.

Как сообщила пресс-служба верхней палаты в своем Telegram-канале, данное заявление Бельский сделал, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Бахрейне — старейшей международной парламентской организации, объединяющая около 180 государств.

«Заместитель председателя Совета республики (верхней палаты белорусского парламента — ред.) сделал акцент на продолжающейся откровенной дискриминации белорусских спортсменов на международной арене и призвал Межпарламентский союз обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить вмешательство западных политиков в спорт и продвигаемую ими дискриминационную политику изоляции», — говорится в сообщении.

Сенатор также отметил, что Белоруссия всегда являлась донором региональной безопасности. «Под эгидой ООН и других международных организаций в Беларуси проведен ряд мероприятий высокого уровня по вопросам международной безопасности. Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику», — приводит пресс-служба слова парламентария.

Бельский призвал Межпарламентский союз и парламентариев солидарно выступить против незаконной санкционной политики Запада.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее правительства более 30 стран выступили против участия в Олимпиаде россиян и белорусов. Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.

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