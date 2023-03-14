Минск призвал остановить дискриминацию спортсменов

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский заявил, что парламентарии разных стран мира могли бы обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить дискриминацию белорусских спортсменов.

Как сообщила пресс-служба верхней палаты в своем Telegram-канале, данное заявление Бельский сделал, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Бахрейне — старейшей международной парламентской организации, объединяющая около 180 государств.

«Заместитель председателя Совета республики (верхней палаты белорусского парламента — ред.) сделал акцент на продолжающейся откровенной дискриминации белорусских спортсменов на международной арене и призвал Межпарламентский союз обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить вмешательство западных политиков в спорт и продвигаемую ими дискриминационную политику изоляции», — говорится в сообщении.

Сенатор также отметил, что Белоруссия всегда являлась донором региональной безопасности. «Под эгидой ООН и других международных организаций в Беларуси проведен ряд мероприятий высокого уровня по вопросам международной безопасности. Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику», — приводит пресс-служба слова парламентария.

Бельский призвал Межпарламентский союз и парламентариев солидарно выступить против незаконной санкционной политики Запада.