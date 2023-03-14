Глава WADA заявил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России
РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит условия восстановления, отметил Витольд Банька.
РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит условия восстановления, отметил Витольд Банька.
ТАСС, 14 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во вторник, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.
«РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, — сказал Банька. — Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой».
«Решение лишить РУСАДА статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта. Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось», — подчеркнул он.
CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.
Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.