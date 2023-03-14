Глава WADA заявил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России

ТАСС, 14 марта. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во вторник, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

«РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, — сказал Банька. — Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой».

«Решение лишить РУСАДА статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта. Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось», — подчеркнул он.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.