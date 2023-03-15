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18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Министр спорта Канады сбежала от антивоенного активиста после вопроса о дискриминации российских и белорусских спортсменов

Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж сбежала от канадского антивоенного активиста Ива Энглера, не ответив вопросы о дискриминации российских и белорусских спортсменов.

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Активист задал вопрос, стоит ли ввести санкции против США, которые нападали на Ирак, против самой Канады за бомбардировки Афганистана и Ливии. Также Энглер припомнил политические ситуации в Израиле и Палестине.

После заданных вопросов Сент-Онж стремительно покинула активиста, уехав на лифте.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

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