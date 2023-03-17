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10:17 (мск), источник: ТАСС

В Приморье открылся первый центр с залами силовой подготовки

По словам главы региона Олега Кожемяко, центры спортивной подготовки будут софинансироваться из краевого бюджета на 50%

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Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Первый в Приморье центр силовой подготовки с залами для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой и другими видами открылся в пятницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии первого центра силовой подготовки во Владивостоке в пятницу, 17 марта. Это первый подобный зал в крае, который позволяет проводить соревнования по тяжелой атлетике регионального уровня. Центр включает залы тяжелой атлетики, функциональной тренировки, хореографии, гимнастики, тренажерный и тренировочный зал для горнолыжников», — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что центры спортивной подготовки будут софинансироваться из краевого бюджета на 50%. «Частно-государственное партнерство позволит больше строить залов, создавать условия жителям края для занятий спортом. Такие проекты уже есть в Лазовском муниципальном округе, Находке. Правительство края будет активно в них участвовать», — сказал губернатор.

В центре планируется создание детских секций по тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, силовому тренингу пловцов, катанию на горных лыжах, хореографии.

Подготовка спортивного резерва и спортсменов, представляющих Приморье на всероссийских и международных соревнованиях, — одна из задач регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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