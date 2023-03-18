Олимпийский совет Азии призвал вернуть Россию на международные турниры

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) на заседании в Бангкоке (Таиланд) выступил за допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщила пресс-служба организации.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии (OCA) по пересмотру этих защитных мер.

В заявлении ОСА говорится, что российские и белорусские спортсмены должны вернуться на международные соревнования, но при соблюдении четких условий: отсутствие на турнирах чиновников, нейтральный статус спортсменов (без флага или национальной символики), полное соблюдение антидопинговых правил.