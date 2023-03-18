Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Виннипег
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Салернитана
Болонья
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Колорадо
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Жирона
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Лидс
24
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Герта
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кремонезе
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Рубин
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
54
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Сочи
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Альмерия
Кадис
11
Хоккей. НХЛ
19.03
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
19.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
СКА-Хабаровск
20
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
Питтсбург
Футбол. Премьер-лига
14:15
Урал
Динамо
01
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
19.03
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
19.03
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
19.03
Сан-Хосе
Айлендерс
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Спартак
20
Все события
20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский совет Азии призвал вернуть Россию на международные турниры

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал вернуть Россию на международные турниры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) на заседании в Бангкоке (Таиланд) выступил за допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщила пресс-служба организации.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии (OCA) по пересмотру этих защитных мер.

В заявлении ОСА говорится, что российские и белорусские спортсмены должны вернуться на международные соревнования, но при соблюдении четких условий: отсутствие на турнирах чиновников, нейтральный статус спортсменов (без флага или национальной символики), полное соблюдение антидопинговых правил.

«Участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации», — говорится в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь