Олимпийский совет Азии призвал вернуть Россию на международные турниры
Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал вернуть Россию на международные турниры.
Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал вернуть Россию на международные турниры.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) на заседании в Бангкоке (Таиланд) выступил за допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщила пресс-служба организации.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В декабре в итоговой декларации олимпийского саммита в швейцарской Лозанне говорилось о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии (OCA) по пересмотру этих защитных мер.
В заявлении ОСА говорится, что российские и белорусские спортсмены должны вернуться на международные соревнования, но при соблюдении четких условий: отсутствие на турнирах чиновников, нейтральный статус спортсменов (без флага или национальной символики), полное соблюдение антидопинговых правил.
«Участники форума пришли к выводу, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям (включая Азиатские игры) без какой-либо дискриминации», — говорится в сообщении.