На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе развития территорий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный административный округ столицы стал лидером по количеству спортивных объектов, планируемых к реализации в рамках одобренных в 2022 году проектов комплексного развития территорий. Общая площадь спортивной инфраструктуры в округе составит более 93 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества во вторник.

«На северо-востоке столицы предусмотрено строительство спортивных объектов общей площадью более 93 тыс. кв. м. Новые объекты построят в десяти районах», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что самый большой спортивный объект возведут в Северном Медведкове — его площадь превысит 16 тыс. кв. м.

«Сейчас на участке площадью более 26 га вдоль Полярного проезда и Широкой улицы расположены гаражи и складские помещения. На их месте появится спортивный комплекс, а также промышленные и общественно-деловые объекты. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет создано более 11,5 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Гаман.