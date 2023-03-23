Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
Футбол. Чемпионат Европы
18:00
Казахстан
Словения
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Сборные
20:00
Иран
Россия
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Аризона
ОТ
43
Футбол. Сборные
21:30
Венгрия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Исландия
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Питтсбург
25
Все события
12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о российских спортсменах. Его слова приводит AP.

Наверх
Источник: Reuters

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с российскими атлетами обращались как с носителями коллективной вины», — подчеркнул он. Глава МОК отметил, что решение о возвращении россиян на турниры не принято, и обсуждение этого вопроса будет продолжено на предстоящих заседаниях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда «МЮ» рассказал о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018
Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь