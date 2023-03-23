Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с российскими атлетами обращались как с носителями коллективной вины», — подчеркнул он. Глава МОК отметил, что решение о возвращении россиян на турниры не принято, и обсуждение этого вопроса будет продолжено на предстоящих заседаниях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.