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19:24 (мск), источник: Sport24

Винер высказалась о словах Баха про дискриминацию российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

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Источник: РИА "Новости"

Бах назвал дискриминацией исключение российских спортсменов.

"Это очень хорошо. Но все зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось, как было.

По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время — тогда и будем обсуждать", — цитирует Винер RT.

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