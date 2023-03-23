Винер высказалась о словах Баха про дискриминацию российских спортсменов
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Бах назвал дискриминацией исключение российских спортсменов.
"Это очень хорошо. Но все зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но все оставалось, как было.
По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время — тогда и будем обсуждать", — цитирует Винер RT.