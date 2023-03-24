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19:08 (мск), источник: ТАСС

Минспорт в целях безопасности закрыл доступ к спискам сборных команд России

Сообщается, что теперь данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в министерство.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ убрало из открытого доступа на своем официальном сайте списки кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минспорта, это было сделано из соображений информационной безопасности.

«Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России», — говорится в сообщении.

До середины марта доступ к спискам кандидатов в сборные команды России был открытым, а сами списки периодически обновлялись.

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