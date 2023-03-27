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11:52 (мск), источник: ТАСС

НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде в Брисбене

Глава НОК Австралии отметил объединяющую роль спорта в мире.

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Источник: РИА "Новости"

СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии выразил готовность принять российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава НОК Австралии Мэтт Кэролл.

По словам Кэролла, российские и белорусские спортсмены «примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии», ранее присоединившегося к заявлению ряда стран с призывом запретить атлетам из России и Белоруссии выступать на международных соревнованиях. В своем выступлении Кэролл отметил объединяющую роль спорта в мира. По его мнению, российские и белорусские спортсмены не являются непосредственными участниками конфликта на Украине, а их отстранение от Олимпиады 2032 года вызовет еще большее разделение в обществе.

Также он напомнил, что ранее НОК Австралии поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) «изучить возможности участия спортсменов из России и Белоруссии выступать» на международных соревнованиях. «Позиция НОК Австралии совпадает с позицией МОК», — подчеркнул Кэролл.

25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

2 февраля министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к МОК и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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