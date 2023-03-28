России могут запретить участие в игровых видах на Олимпиаде, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Одним из критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже может стать запрет на участие в командных игровых видах, сообщает Daily Mail.

В январе исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Однако, как отмечает издание, руководство МОК может ужесточить свою позицию, так как ряд стран призывает комитет полностью исключить возможность выступления российских атлетов на Играх-2024 даже в нейтральном статусе.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио мужская и женская команды России завоевали серебряные медали в баскетболе 3×3, мужские команды в взяли серебро в волейболе и пляжном волейболе, женская сборная завоевала серебро в гандболе. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро женская сборная России стала чемпионом по гандболу, а ватерполистки взяли бронзовые медали.