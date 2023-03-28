Шаг навстречу: МОК может вернуть россиян и белорусов на международную арену

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине исполком МОК наложил санкции на Россию и Белоруссию, введя рекомендацию о запрете проведения в этих двух странах международных соревнований, а также призвал не использовать российскую и белорусскую государственные символики в международных турнирах. Кроме того, МОК рекомендовал не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования «для сохранения целостности спортивных состязаний и безопасности всех участников».

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Большинство международных спортивных федераций последовали призыву МОК и отстранили российских и белорусских спортсменов от соревнований. Среди тех, кто избрал иной подход — Международная теннисная федерация, исключившая сборные России и Белоруссии из командных соревнований, но допустившая спортсменов из этих стран до индивидуальных турниров в нейтральном статусе, а также Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация. Не стала вводить каких-либо запретов на участие россиян и белорусов заокеанская Национальная хоккейная лига. Не были отстранены представители России и Белоруссии от международных турниров по самбо, а Международная ассоциация бокса пошла дальше всех, проведя 15−26 марта чемпионат мира среди женщин, где спортсменки из России и Белоруссии выступали под своими флагами.

В мае 2022 года президент МОК Томас Бах заявил, что рекомендация о недопуске российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах не относится к санкциям. «Это скорее защитные меры, — отметил он на сессии МОК. — Мы не могли гарантировать безопасность атлетов и официальных лиц из России и Белоруссии из-за враждебных настроений». Также Бах подчеркнул, что МОК никогда не станет отстранять спортсменов по политическим причинам. «Есть правительства, которые оказывают давление на свои национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации. Если в руках политиков окажется право решать, кто может выступать в спортивных состязаниях, с недискриминационной основой глобальной спортивной системы будет покончено», — заявил глава МОК.

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В декабре 2022 года, выступая на исполкоме МОК, Бах подчеркнул, что организации необходимо решить дилемму — так чиновник охарактеризовал ситуацию, в которой МОК «с тяжелым сердцем» отстраняет российских и белорусских спортсменов, чтобы не позволять политикам решать, кто может участвовать в турнирах. «Нам приходится действовать против наших ценностей и нашей миссии, которая состоит в объединении всей планеты в мирных соревнованиях», — констатировал Бах. И подчеркнул, что различные политические организации всего мира и отдельные деятели выступают за невмешательство политики в спорт, упомянув, в частности, резолюцию генеральной ассамблеи ООН с призывом к спорту «быть организованным в духе мира» и заявление президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего обеспечить участие спортсменов всех стран в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Исполком МОК поручил олимпийскому саммиту в том же месяце проработать данный вопрос. И это собрание, в котором участвовал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, приняло резолюцию, приветствовавшую намерение вернуть российским и белорусским спортсменам право участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Положительно было встречено предложение Олимпийского совета Азии, глава которого заявил, что россияне и белорусы могли бы принять участие в квалификации на парижскую Олимпиаду в азиатских турнирах. При этом участники саммита постановили, что санкции в виде запрета на использование символики России и Белоруссии, а также на проведение международных турниров в этих странах должны остаться в силе.

Резолюцию олимпийского саммита в январе 2023 года поддержал исполком МОК. Он поручил продолжить консультации с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов по поводу возвращения россиян и белорусов на международную арену в нейтральном статусе. Особое внимание предлагалось уделить идее выступления атлетов из этих стран на азиатском континенте.

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Как и ожидалось, перспектива возвращения спортсменов из России и Белоруссии понравилась не всем. Так, представители Украины и ряда других стран Европы заговорили о бойкоте соревнований, в том числе и Олимпиады, с участием россиян и белорусов. «Угроза бойкота Олимпиады идет против основ олимпийского движения и его принципов, — так МОК ответил на соответствующие заявления. — Бойкот является нарушением олимпийской хартии, которая обязывает все НОК участвовать в Олимпиадах, отправляя туда своих атлетов. Как показала история, бойкоты, которые применялись ранее, не привели к достижению политических целей, а лишь наказали спортсменов из бойкотировавших Игры стран».

Возможная отмена рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов до международных турниров не означает их автоматического возвращения на все соревнования. Так, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) на прошлой неделе продлила отстранение россиян и белорусов «на обозримое будущее». Глава World Athletics Себастьян Коу напомнил, что по решению Спортивного арбитражного суда исключительное право о допуске на соревнования принадлежит международным спортивным федерациям. В комментарии РИА Новости пресс-служба МОК это подтвердила. Впрочем, у МОК есть рычаги воздействия на те международные федерации, которые допускают дискриминацию в отношении представителей какой-либо нации — в частности, лишение их права проводить олимпийские соревнования.

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Внутри самой России нет однозначной позиции по поводу того, стоит ли возвращаться на международные соревнования без флага и гимна. К примеру, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и ряд других влиятельных персон считают, что этого делать не нужно. Впрочем, широко распространена и точка зрения, согласно которой спортсмены должны сами решать, готовы ли они согласиться выступать в нейтральном статусе.

Ожидается, что исполком МОК сформулирует критерии о том, кто может получить нейтральный статус, параллельно с отменой рекомендации о недопуске. Что это за критерии, ясности на данный момент нет. Бах уже заявлял, что нейтральный статус не смогут получить спортсмены, активно поддерживавшие СВО, но четкой формулировки, что понимается под такой поддержкой, не озвучивал. По словам той же Вяльбе, глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш предлагал вернуть россиян на международные турниры, если они сделают некие заявления об осуждении спецоперации. Нет понимания и в вопросе, какой орган должен будет обладать правом принимать окончательное решение о допуске или недопуске того или иного спортсмена.