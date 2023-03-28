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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

В Германии заявили, что ожидают возвращения России и не будут бойкотировать ОИ-2024

Глава Конфедерации олимпийских видов спорта Германии (DOSB) Томас Вайкерт заявил, что немецкие спортсмены не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 в случае ожидаемого допуска российских и белорусских атлетов.

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Источник: AFP 2022

«Мы исключаем бойкот по фундаментальным причинам. Мы как Конфедерация олимпийских видов спорта Германии на данный момент не можем себе представить участие российских и белорусских спортсменов. Но если МОК примет иное решение, то к спортсменам из этих стран должны предъявляться определённые требования. Российские военнослужащие не должны быть допущены. Остальные — на условиях полного нейтралитета, то есть без национальных символов (флага и гимна). Вопрос о допинге также должен быть прояснён.

Главным приоритетом должно быть недопущение использования выступления россиян в пропагандистских целях. Мы не хотим, чтобы им разрешили начать снова выступать. Но я предчувствую, что в МОК решат встать на сторону их возвращения», — приводит слова Вайкерта Sportschau.

Решение об условиях возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования должно быть принято сегодня, 28 марта, на заседании исполкома МОК в Лозанне.

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