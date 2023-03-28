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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бах выступил за участие российских спортсменов в нейтральном статусе

Президент МОК Бах выступил в защиту планов возвращения россиян как нейтральных атлетов.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту планов по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, отметив, что их участие в нейтральном статусе «работает» во многих видах спорта.

В январе исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью», — цитирует Рейтер вступительную речь Баха на проходящем во вторник заседании исполкома МОК.

«Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают российским и белорусским спортсменам визы за очень редкими исключениями, а в других странах им даже выдают разрешения на работу. Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», — добавил президент МОК.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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