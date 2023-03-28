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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украина призвала МОК не допускать Россию на Олимпиаду, пишут СМИ

Sky: Украина и еще четыре страны призвали МОК не допускать Россию на Олимпиаду.

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Источник: РИА "Новости"

Власти Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Украины призвали исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дать рекомендацию не допускать российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Sky News.

Во вторник в швейцарской Лозанне исполком МОК обсуждает возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. При этом МОК может лишь дать рекомендацию по этому вопросу, решение по участию россиян будут принимать международные федерации.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях. По информации Spiegel, МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступающей против участия России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до Игр 2024 года.

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