МОК сделал новое заявление по участию российских спортсменов в Олимпиаде

Бах заявил, что обсуждение этого вопроса откладывается. Он подчеркнул, что МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если россияне и белорусы пройдут отбор по правилам своей федерации. Отмечается, что запрет на использование национальной символики, проведение соревнований и приглашение официальных лиц из этих стран продолжает действовать.

Ранее 28 марта Бах поддержал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что ни на одном из турниров, где участвуют россияне, не было инцидентов, связанных с безопасностью проведения соревнований.