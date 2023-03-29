Матыцин назвал неправомерными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
Министр спорта России также призвал международные федерации придерживаться принципа «спорт вне политики».
Министр спорта России также призвал международные федерации придерживаться принципа «спорт вне политики».
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин назвал неправомерными выдвинутые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ до международных соревнований.
«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия», — приводит в среду его слова Министерство спорта РФ в Telegram-канале.
Матыцин также призвал международные федерации придерживаться принципа «спорт вне политики» и не разрушать «и без того хрупкий сегодня международный спорт».
«Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права», — добавил министр.