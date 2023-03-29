Матыцин назвал неправомерными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин назвал неправомерными выдвинутые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ до международных соревнований.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия», — приводит в среду его слова Министерство спорта РФ в Telegram-канале.

Матыцин также призвал международные федерации придерживаться принципа «спорт вне политики» и не разрушать «и без того хрупкий сегодня международный спорт».