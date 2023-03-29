МОК попытался угодить всем и провалился

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, который атлеты будут получать согласно ряду строжайших критериев. Корреспондент РИА Новости Спорт — о том, почему это решение не может устроить ни российских и белорусских спортсменов, ни противников их возвращения.

Итак, МОК официально отменил «защитные меры», которыми называл рекомендацию не допускать до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Опубликовал критерии, по которым атлеты смогут получать нейтральный статус и участвовать в турнирах. В стопятисотый раз президент МОК Томас Бах повторил тезисы об объединяющей силе спорта и недопустимости дискриминации по признаку того или иного паспорта.

Но до радости далеко. Для начала — федерации вовсе не обязаны следовать указаниям из Лозанны. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) неделю назад авансом послала МОК куда подальше, отстранив россиян и белорусов «на обозримое будущее» (официальная формулировка), и ничего Бах поделать с этим не сможет: исключительное право допускать или не допускать спортсменов до соревнований принадлежит спортивным федерациям. World Athletics под руководством британского лорда Себастьяна Коу — одна из самых враждебных федераций по отношению к России.

К ней в компанию просятся Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) с их враждебным скандинавским лобби. Судя по просочившимся из этих организаций новостям, ждать скорого возвращения ни наших лыжников, ни наших биатлонистов не приходится. Ну и без всяких просачивающихся новостей: сборные России в игровых видах спорта также продолжат сидеть дома. Их МОК не рекомендовал допускать до соревнований. Скорее, тут возникает вопрос — а не откажутся ли те же азиатские команды, с которыми сборная России по футболу встречалась в последние месяцы, от дальнейших матчей с нами?

Софья Великая | Источник: Reuters

Есть федерации куда более сговорчивые. Те же фехтование, борьба, современное пятиборье, стрельба — иными словами, свободные от доминирования «недружественных стран». Но там другая проблема: в новых рекомендациях МОК четко прописано, что спортсмены, имеющие контракты с вооруженными силами и органами безопасности, на нейтральный статус претендовать не могут. Получается, что в вышеупомянутых видах спорта — да и во многих других, где ведущие российские атлеты представляют ЦСКА, «Динамо» или Росгвардию — на международные соревнования сможет ездить только третий эшелон, который на Олимпиаду, естественно, не отберется.

Главная проблема, связанная с рекомендациями МОК и критериями соответствия, — они словно специально написаны так, чтобы свести к минимуму количество претендентов на нейтральный статус и вообще отбить у них всякую охоту с этим связываться. Много найдется желающих «воздержаться от любых активностей или коммуникаций, связанных с национальным флагом, гимном, гербом или другим символом России, включая интервью и соцсети — ретвиты, репосты и так далее», в том числе на внутрироссийских соревнованиях? А если тебя сняла камера на фоне билборда или плаката с эмблемой федерации — всё, нет нейтрального статуса? Если следовать положениям пятистраничного документа с критериями — нет.

Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года. МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности. Теперь действующие больше года рекомендации МОК дезавуированы. Станислав Поздняков глава Олимпийского комитета России

Но факт в том, что МОК, выпуская целую серию новых дискриминационных рекомендаций, очень вероятно, совершает еще большую ошибку. Тотальное отстранение МОК еще мог объяснить «защитными мерами» — чтобы, мол, самих русских и белорусов никто не обидел. Глупость, но базу под решение подвели. Под нынешние рекомендации не подвести ровным счетом ничего, кроме как той самой дискриминации, о недопустимости которой Бах говорил все последние месяцы. Даже если не обсуждать требование, по сути, забыть о том, что у тебя есть страна, которая тебя вырастила — как еще назвать недопуск по клубной принадлежности или по признаку занятий командным видом спорта?

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Очевидно, что МОК, принимая новые рекомендации, попытался максимально смягчить эффект недовольства радикальных противников возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену. Но уже понятно: этого сделать не получилось. Кидающих в информационное пространство угрозы бойкотировать турниры с нашими спортсменами в мире всё так же много: та же Украина, страны Восточной Европы…

Но обратите внимание: из Америки воплей не допускать российских спортсменов не доносится. Потому что, будем объективны, это тоже великая спортивная держава, которая, несмотря на все противоречия, соревноваться хочет с равными себе. А мелкие шавки, которым раньше доставались крохи от дележа большого спортивного пирога, конечно, рады в него вцепиться. Возможность забрать легкие медали, а не «личная неприязнь, такая, что кушать не могу» — вот причина их протестов против нашего возвращения. Поэтому они и заявляют почти еженедельно о том, что не хотят видеть россиян на турнирах, продолжают мусолить одни и те же тезисы, не слыша никаких разумных доводов. И их упорство доказывает, что дело здесь вообще не в политике.

Конечно, Баха можно понять, когда он говорит, что решение, которое бы устраивало всех, в нынешней ситуации найти просто невозможно. Но при этом он как будто забывает, что эту ситуацию его организация сама и создала. «Почему российские, белорусские и украинские спортсмены могут играть в одних турнирах в теннис, но не могут соревноваться в бассейне?» — вопрошает Бах. Очень просто — потому что профессиональным теннисным ассоциациям МОК изначально был не указ, и они сразу заявили: лишать права на работу по национальному признаку мы не будем. Хотите бойкотировать — ради бога, лишитесь своих же денег. А зависящие от МОК федерации подчинились, даже те, где без русских спортсменов совсем тоска. И теперь расхлебывают.

Сейчас же риск лишиться денег почувствовал сам МОК. Эта коммерциализировавшаяся донельзя в последние десятилетия организация точно размышляет не высокими материями, когда видит, что во многих видах спорта без России болото. Соревнования без конкуренции неинтересны рекламодателям. Но попытка исправить ошибку именно таким способом, который в простонародье называют «и нашим, и вашим» — а то и еще более грубой поговоркой про рыбку — чревато. Невозможно, как показывает практика в абсолютно всех жизненных ситуациях, пытаться усидеть на двух стульях. Собственно, у МОК это уже и не получилось — довольных его новыми рекомендациями нет и быть не может.