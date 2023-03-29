На Украине осудили рекомендации МОК по допуску россиян

Исполком МОК во вторник рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта. Также МОК рекомендовал не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования. Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Тем не менее в заявлении министерство признает, что в рекомендациях берется во внимание позиция Украины и ее сторонников по недопуску к соревнованиям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России и Белоруссии, а также приветствует запрет на демонстрацию национальной символики и сохранение санкций против правительства России и Белоруссии.

В заключении отмечается, что министерство, национальный олимпийский комитет Украины и дипломаты будут «продолжать работу над недопуском представителей России и Белоруссии к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм» до окончания СВО на Украине.