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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия выразила несогласие с рекомендациями МОК

МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии заявил, что не согласен с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) в части допуска белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Источник: © РИА Новости

Во вторник МОК рекомендовал допустить до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных турниров.

«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер», — говорится в заявлении НОК на его сайте.

Вместе с тем там отмечается, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии «принял к сведению заявление Исполкома МОК от 28 марта текущего года и рассматривает его как попытку исправить дискриминационное решение прошлого года». «При этом отмечаем стремление руководства МОК найти выход из сложившейся ситуации», — подчеркивается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что «при принятии тех или иных решений НОК Беларуси будет руководствоваться, в первую очередь, интересами самих спортсменов». «В этой связи особое внимание будет уделено условиям участия белорусов в международных соревнованиях, которые будут предложены международными федерациями. Хотим подчеркнуть, что НОК Беларуси не допустит пренебрежительного отношения к своим спортсменам, которые всегда с честью и достоинством представляли нашу страну на мировой арене и внесли значительный вклад в историю олимпийского движения», — констатировали в комитете.

Там добавили, что все заинтересованы в скором завершении сложного периода в мировом спорте и призывали Международный олимпийский комитет, международные спортивные организации, национальные олимпийские комитеты «всецело следовать олимпийским принципам, объединять, а не разъединять атлетов всего мира».

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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