«У меня просто нет слов». Третьяк назвал рекомендации МОК дискриминацией по отношению к хоккеистам

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддержавших спецоперацию на Украине россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных турниров.

«У меня просто нет слов. Еще была какая-то надежда, но нам ее так и не дали. Сделано так, чтобы все спортсмены отказались от участия в соревнованиях. Считаю ли я решения МОК дискриминацией по отношению к спортсменам и хоккеистам в частности? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет. Это неправильное решение», — заявил Третьяк, слова которого приводит РИА Новости.