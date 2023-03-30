Бах: решение об участии россиян в Олимпиаде примут не раньше, чем за год до ее начала

ТАСС, 30 марта. Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований. Об этом журналистам в четверг заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год», — сказал Бах.

«Как мы и обозначили в своих рекомендациях, будем следить за их исполнением, это сложный вопрос. И сегодня Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помогать и координировать работу с международными федерациями, чтобы все было сделано должным образом. Мы же будем следить за ситуацией, после этого примем решение», — добавил президент Международного олимпийского комитета.

В четверг Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта заявила, что готова сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями в вопросах уточнения определения «нейтральные спортсмены» в отношении российских и белорусских атлетов. Олимпийские игры пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года.