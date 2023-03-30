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16:53 (мск), источник: ТАСС

Бах: решение об участии россиян в Олимпиаде примут не раньше, чем за год до ее начала

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 марта. Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований. Об этом журналистам в четверг заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год», — сказал Бах.

«Как мы и обозначили в своих рекомендациях, будем следить за их исполнением, это сложный вопрос. И сегодня Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помогать и координировать работу с международными федерациями, чтобы все было сделано должным образом. Мы же будем следить за ситуацией, после этого примем решение», — добавил президент Международного олимпийского комитета.

В четверг Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта заявила, что готова сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями в вопросах уточнения определения «нейтральные спортсмены» в отношении российских и белорусских атлетов. Олимпийские игры пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Во вторник МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

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