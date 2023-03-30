Позиция МОК по нашим спортсменам-военнослужащим — трусость, глупость или дискриминация?

Одним из самых болезненных пунктов в решении исполкома МОК по частичному допуску россиян на большие соревнования стало решение, затрагивающее спортсменов-военнослужащих. Сохраняется отстранение от стартов всех представителей наших армии и спецслужб. Пока не совсем понятно, кого конкретно это затронет. Однако позиция Томаса Баха и его команды беспрецедентна. Ведь вооруженные силы и спорт высших достижений до сих пор были связаны очень тесно. И не только в РФ, но и во многих других странах. Один из олимпийских видов — современное пятиборье — до недавнего времени вообще считался «офицерским», и в нем стартовали исключительно военные. И вот теперь выясняется, что наличие мундира и погон может стать для атлета «отягчающим обстоятельством».

Юридические казусы

«Те, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Их отстранение не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии», — объяснил свое решение Бах. Его слова подтверждены официальным пресс-релизом МОК, в котором говорится: «Служащие по контракту в российских и белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности считаются поддерживающими конфликт». Негласно подтверждено, что «контракт с армией», по мнению МОК, имеют все спортсмены ЦСКА и «Динамо».

Оставлю в стороне вопрос о вольной трактовке Олимпийской хартии и «мирной миссии» МОК и обращу внимание на полное непонимание соратниками Баха устройства российского спорта, а также трудовых отношений в армии и силовых структурах РФ. Во-первых, непонятно, что имеется в виду под «спецслужбами». Например, в обществе «Динамо», помимо сотрудников Росгвардии, полиции и ФСБ, состоят атлеты из других структур — МЧС и таможни. Во-вторых, в игровых видах (футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе и так далее) команды ЦСКА, СКА и «Динамо» часто принадлежат частным компаниям, а их спортсмены — гражданские лица, которые не числятся ни в армии, ни силовых ведомствах.

В-третьих, многие представители того же ЦСКА — вольнонаемные, то есть люди без званий, имеющие контракт со спортклубом (например, как инструкторы). И в таком трудовом соглашении точно нет ничего про поддержку боевых действий. Впрочем, этого нет и в контрактах военных. Хотя понятно, что критика решений руководства страны и служба в армии несовместимы. Но дискредитация ВС РФ — уголовное преступление и для гражданских. И в этом плане непонятно, чем принципиально солдаты и офицеры отличаются от всех остальных законопослушных жителей России.

По поводу контракта также надо иметь в виду, что большинство наших военных спортсменов уровня сборных официально прикомандированы из армии в распоряжение Центра спортивной подготовки. То есть их основной работодатель в данный момент — не вооруженные силы, а Минспорт, который тоже странно причислять к «силовым структурам». И, наконец, срочники вообще не имеют контрактов. Во всяком случае, в том виде, который предполагает МОК. В это создает еще один юридический казус.

Туманные перспективы в судах

Наши армия и спорт связаны уже сто лет, и так получилось, что вооруженные силы через ЦСКА и региональные СКА вносят значительный вклад в подготовку сборных по олимпийским видам — на уровне спортивных школ, тренерских кадров, стадионов и так далее. В 2021 году на Олимпиаде в Токио армейские спортсмены завоевали 45 наград. В том числе усилиями таких звезд, как легкоатлетка Мария Ласицкене, гимнастки Ангелина Мельникова и Дина Аверина, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, теннисистка Елена Веснина. Из динамовцев на тех Играх брали награды пловец Евгений Рылов, синхронистки Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян, представительница спортивной стрельбы Виталина Бацарашкина и другие.

На ОИ в Пекине представители ЦСКА принесли стране 14 медалей — отличились лыжники Юлия Ступак и Алексей Червоткин, биатлонист Эдуард Латыпов, фигурист Марк Кондратюк. Среди динамовцев блистали лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева, а также представитель шорт-трека Семен Елистратов, фристайлист Сергей Ридзик и другие.

В целом очевидно, что более половины наших медалистов на двух последних Играх — представители ЦСКА или «Динамо». И всем им сейчас, по идее, закрыта дорога в международный спорт. Причем не факт, что снятию санкций поможет увольнение в запас, поскольку непонятно, как на подобный ход будут реагировать комиссии по допуску, которые скоро начнут работу при международных федерациях.

Один из вариантов действий в данной ситуации — в любом случае подавать заявки, получать отказы, а потом идти с ними в суды и правозащитные организации, начиная с ООН. Потому что налицо прямая дискриминация по признаку профессиональной принадлежности и по паспорту. Запрет на службу спортсменов в российской армии и силовых структурах введен задним числом и не основан ни на каких законах. Санкции со стороны западных государств здесь — очень слабое основание для МОК и международных федераций. Другой вопрос, что все мы знаем, под чьим влиянием находятся суды и большая часть правозащитников. Так что перспективы защитить свои права весьма туманны.

Давайте почитаем контракты других армейцев

Что касается опыта выступления военных в сборных других стран, то здесь он очень обширен, а людей в погонах среди спортсменов легко определить, поскольку все они активно принимают участие в турнирах для военнослужащих. В частности, сейчас в шведском Бодене проходит чемпионат мира по лыжным видам среди военных. Россиян на него не пустили. Но со стороны западных стран в нем принимают участие такие звезды, как биатлонисты Эльвира Эберг (Швеция), Симон Эдер (Австрия), Хлоя Шевалье и Фабьен Клод (Франция). В лыжных гонках стартуют Ристоматти Хакола (Финляндия), Жюль Шаппа (Франция), Катерина Хенниг и Виктория Карл (Германия). Вообще, давно известно, что практически все немецкие лыжники и биатлонисты носят погоны и оформлены на работу таможенниками.

Последние Всемирные игры военнослужащих походили еще до пандемии — в 2019 году (кстати, их принимала китайская Ухань). Но известно, что в тех соревнованиях выступали такие не последние в мировом спорте люди, как бегунья Сальва Нассер (Бахрейн), пловчиха Ян Цзюньсюань (Китай), представитель пляжного волейбола Бруно Шмидт (Бразилия), пятиборка Элоди Клувель (Франция)… Было бы крайне любопытно почитать контракты этих людей с вооруженными силами своих стран. Почему-то есть твердая уверенность в том, что они не содержат пацифистских пунктов, которые бы соответствовали «мирной миссии спорта».

В целом идея МОК очевидна — обставить возвращение россиян как можно большим количеством оговорок, чтобы оправдываться перед западным лагерем. Идея с фильтром для военных спортсменов озвучивалась нашими оппонентами очень давно. При этом мы отлично знаем, что принадлежность к силовым структурам армейцев и динамовцев по большей части формальная, а единственной профессией этих людей является спорт. Но даже если бы данного нюанса не было, какое, собственно, Баху дело до жизни наших атлетов вне стадионов?

Нынешний опыт дискриминации открывает широчайшие возможности для новых злоупотреблений. Сегодня МОК не нравятся военные, завтра — представители какой-нибудь религиозной конфессии, послезавтра — левши или представители традиционной сексуальной ориентации. Вариантов — множество, а смысл, увы, один. Олимпийское движение во имя политики вступило на путь, который ведет мировой спорт к верной гибели.