Украинским атлетам запретят участвовать в отборе на Олимпиаду с россиянами

Во вторник МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

«Сегодня на заседании правительства одобрено протокольное решение по предложению коллеги (министра молодежи и спорта, главы НОК Украины Вадима) Гутцайта о том, что мы принимаем участие только в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024), где нет россиян. И, соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.