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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинским атлетам запретят участвовать в отборе на Олимпиаду с россиянами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство Украины решило запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года, в которых будут принимать участие российские атлеты, заявил министр украинского правительства, член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

«Сегодня на заседании правительства одобрено протокольное решение по предложению коллеги (министра молодежи и спорта, главы НОК Украины Вадима) Гутцайта о том, что мы принимаем участие только в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024), где нет россиян. И, соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — сказал Немчинов в эфире национального телемарафона.

В марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян до международных соревнований. По мнению Немчинова, большинство международных спортивных федераций «ждали этого решения», а рекомендация МОК даст старт принятию решений и другими организациями.

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