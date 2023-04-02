В Чехии глава комиссии спортсменов покинул пост из-за поддержки россиян

Ранее Свобода подвергся критике у себя на родине за поддержку рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпийский чемпион заявлял, что «политика не относится к спорту с философской точки зрения». Он также сказал, что «правда становится первой жертвой каждого военного конфликта», и заметил, что у европейцев «много информации, иногда противоречивой».

После критики в свой адрес Свобода извинился за свои комментарии и объявил об отставке.

«Моя двойная роль профессионального военного и представителя спортсменов не сочетается, поэтому я решил выйти из состава комиссии спортсменов. Я не защитник России, и мне жаль, что мои неуклюжие заявления могут навредить армии и министерству обороны Чехии», — заявил Свобода.

Во вторник, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.