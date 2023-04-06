Врачи диагностировали сотрясение мозга у фристайлистки Добровой после драки в Сочи

У Добровой и ее молодого человека — серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина — во вторник возле гостиницы в Сочи, где они остановились, возникла ссора с неизвестным им мужчиной и его спутницей.

«Началась драка, — рассказала Доброва. — Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артема. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива».

«Я сразу упала, — добавила она. — Врачи зашили Артему бровь, мне — голову. С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже все будет нормально».