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20:12 (мск), источник: ТАСС

Врачи диагностировали сотрясение мозга у фристайлистки Добровой после драки в Сочи

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Врачи диагностировали сотрясение мозга у серебряного призера Кубка Европы по ски-кроссу Марии Добровой после драки с неустановленными лицами, которая произошла в Сочи. Об этом спортсменка в четверг сообщила ТАСС.

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Источник: Reuters

У Добровой и ее молодого человека — серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина — во вторник возле гостиницы в Сочи, где они остановились, возникла ссора с неизвестным им мужчиной и его спутницей.

«Началась драка, — рассказала Доброва. — Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артема. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива».

«Я сразу упала, — добавила она. — Врачи зашили Артему бровь, мне — голову. С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже все будет нормально».

Набиулин и Доброва не стали обращаться в полицию, в Федерации фристайла России сообщили, что спортсмены уже покинули Сочи.

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