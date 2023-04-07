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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Утверждены окончательные даты проведения Игр стран СНГ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Утверждены окончательные даты проведения II Игр стран СНГ в Белоруссии, соревнования пройдут с 5 по 13 августа, сообщается на официальном сайте министерства спорта РФ.

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Изначально сообщалось, что Игры состоятся с 3 по 15 августа, после даты подкорректировали на 4—14 августа. Как отмечается, соревнования пройдут в Минске, Гродно, Витебске, Орше, Могилеве, Гомеле, Жлобине, Солигорске, Бресте, Молодечно и Борисове. Церемонии открытия и закрытия пройдут на «Минск Арене».

В программу Игр включены соревнования по волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу 3×3, гандболу, боксу, плаванию и другим видам спорта. Сборная России примет участие во всех видах программы, в состав национальной команды вошли более 633 человек.

Оргкомитетом Игр было принято решение провести соревнования в открытом формате с приглашением стран, не входящих в СНГ. Свое участие в Играх уже подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.

Официальным талисманом Игр будет рысь Рыся, у которой есть узоры на теле в стиле традиционных белорусских рисунков.

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