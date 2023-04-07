Утверждены окончательные даты проведения Игр стран СНГ

Изначально сообщалось, что Игры состоятся с 3 по 15 августа, после даты подкорректировали на 4—14 августа . Как отмечается, соревнования пройдут в Минске, Гродно, Витебске, Орше, Могилеве, Гомеле, Жлобине, Солигорске, Бресте, Молодечно и Борисове. Церемонии открытия и закрытия пройдут на «Минск Арене».

В программу Игр включены соревнования по волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу 3×3, гандболу, боксу, плаванию и другим видам спорта. Сборная России примет участие во всех видах программы, в состав национальной команды вошли более 633 человек.

Оргкомитетом Игр было принято решение провести соревнования в открытом формате с приглашением стран, не входящих в СНГ. Свое участие в Играх уже подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.