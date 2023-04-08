Все тело в форме
Британский журнал Sport, Education and Society опубликовал любопытное исследование о том, почему девочки чаще, чем мальчики, бросают занятия спортом в подростковом возрасте. Как утверждает автор исследования игрок сборной Англии по хоккею на траве Тесс Ховард, виной всему форма. Точнее, правила регламентирующие, что разрешено носить спортсменкам. По мнению хоккеистки Ховард, их требуется изменить для того, чтобы девушки могли одеваться, как им хочется, и не комплексовать по поводу того, как они выглядят, а также не опасаться сексуализации своего образа. Это, уверена она, хорошо для инклюзивности. Ряд спортивных структур уже внедряют идеи Тесс Ховард.