Все тело в форме

В пятницу журнал Sport, Education and Society опубликовал исследование, проведенное игроком сборной Англии по хоккею на траве Тесс Ховард. Его целью было выяснить, почему девушки в подростковом возрасте чаще, чем юноши, бросают занятия спортом. Отметим, что на родине Тесс Ховард довольно известна. Особенно после того, как в прошлом году она стала автором победного гола в ворота сборной Австралии в финале Игр Содружества (сборная Англии выиграла их впервые за 24 года). А еще 24-летняя Тесс Ховард учится в Университете Дарема, и, собственно, в процессе освоения учебной программы и выполнила работу, которая привела ее к интересному выводу: девушки отказываются от занятий спортом из-за дресс-кода, принятого на спортивных мероприятиях.

Тесс Ховард опросила 400 женщин старше 18 лет. Из числа опрошенных 70% заявили, что бросили занятия спортом сами или знают кого-то, кто так поступил, из-за требований к одежде спортсменок. Ранее не противоречащие результатам, полученным Ховард, данные были обнародованы в материалах, подготовленных группой «Женщины в спорте». В них утверждалось, что в подростковом возрасте только 35% девушек «очень активны» в спорте — против 54% среди юношей. Среди причин, по которым девушки прекращают заниматься спортом, отмечался страх некрасиво выглядеть и даже то, что им просто не нравится спортивная форма. В итоге, как утверждается, только 10% девочек к 14 годам соответствуют стандартам физической активности, требуемым для поддержания здоровья.

Выводы своего исследования Тесс Ховард считает «по-настоящему тревожными». Она уверена, что обозначенная ею проблема является самым «недооцененным фактором, обуславливающим низкую вовлеченность женщин в спорт», и отметила, что девушки бросают спорт из-за чрезмерной и навязанной им сексуализации спортивной одежды. Выход из сложившейся ситуации Тесс Ховард видит простой — разрешить спортсменкам носить то, что им удобно. То есть поступить ровно так, как Федерация хоккея Англии. Там отказались от требования к спортсменкам непременно носить во время официальных матчей традиционную юбку и разрешили использовать длинные свободные шорты, скорты (вид одежды, совмещающий в себе признаки юбки и шорт), легинсы, головные уборы, включая хиджаб, длинные рукава и т. д. Единственное обязательное требование — цвета маек и гетр у членов одной команды должны совпадать. Цвет остальных элементов одежды может быть любым, лишь бы не таким, как основные цвета противостоящей команды.

«Не важно, если кто-то из спортсменок, идет ли речь о теннисе или гимнастике, хочет носить баскетбольные шорты или легинсы, — уверенна Тесс Ховард.— Женский спорт сейчас на подъеме, мы так гордимся нашими женскими командами. Но я думаю о тех девочках, которых мы упустили просто из-за требований к одежде. И тут проблема не в самих в девочках. Это системная проблема общества, а решение одно — предоставление права выбора. Моя мечта выступить на Олимпиаде в шортах или скортах».